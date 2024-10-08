19年前戲后獎座「掉漆」 方文琳盼再次鍍金：給舊的做個伴

方文琳（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕方文琳上月自揭罹患食道癌零期，動完手術滿2個月「確定沒事了。」住院期間閨密江蕙帶著面膜前來探望。她今（8日）出席公視台語台《鹽水大飯店》金鐘聯訪，透露兩人在秀場認識，「因為我只有哥哥、弟弟，沒有姊妹。她非常照顧我，只要碰到任何問題，第一時間會通知她。」

方文琳（記者王文麟攝）

江蕙先前自曝9年前引退，是因為罹患癌症，幾乎以醫院為家，在反覆開刀與化療的過程中，一度面臨大出血、肺栓塞等生死關頭。當時方文琳不斷被詢問閨密的身體狀況，殊不知她也罹癌，且還動完手術，「那時真的很難回答，我也不便回答。」她後來和江蕙通電話，兩人互相安慰、鼓勵，「她很堅強地走過抗癌之路，希望她可以健健康康，那時候我也很愛哭，看到她因為吃藥腫起來，像我現在也腫起來。」她上週在台中進行舞台劇公演，有透過轉播看了江蕙於台北大巨蛋的國慶演出，她還因此落淚，「從前奏就很感動，真的是太感動了。」

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方文琳在《鹽水大飯店》彷彿台灣堅毅的女性代表，能幹、認命、勇敢地展現母親的堅忍，劇中一幕兒子被捕，母子分離的悲痛，播出時讓觀眾紛紛不捨跟著落淚，這次入圍金鐘59迷你劇集（電視電影）女配角獎，她2005年以《魔蠍》拿下戲劇類女主角獎，被問到有沒有信心再拿一座，她說：「能得當然最開心呀！」也透露之前的戲后獎座放了很久，爸爸說要幫他擦一擦，結果居然還掉漆了，希望今年能再拿座新的給舊的做個伴。

張耀仁、方文琳、黃迪揚出席鹽水大飯店金鐘聯訪（記者王文麟攝）

黃迪揚入圍迷你劇集（電視電影）男配角獎，他在劇中先遭兄弟反目、刑求逼供，後又接連失去愛人與至親，刻劃入骨的精湛演技，擄獲眾多網友的心，真摯留言：「非常喜歡黃迪揚張弛有度的詮釋。」他去年已鍍金，今年再度入圍，被問到去年得獎是否擔心金鐘魔咒，坦言曾被同儕和前輩們提醒過，但自信認為自己不受束縛，更搞笑的說去年得獎後片酬沒有漲價，求大家網開一面不要殺價，讓現場笑成一片。

張耀仁繼去年入圍金鐘主持人獎，這次以真摯情感演繹農村少年追求自由的無畏勇氣，再次入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎，他相當感謝，原本文青的形象跟台語能力不夠好，讓他差點錯過這個角色，為此下足苦工，最後果然不負眾望，拿下角色並一舉入圍金鐘，他感動說：「謝謝所有的夥伴，謝謝評審的肯定，能和其他四位前輩一起入圍真的很榮幸。」今天才得知原來得獎獎金有十萬，張耀仁說獎金要養家，給家人更好的生活，而方文琳則霸氣要他錢把留著，自己的拿出來請客。

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