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娛樂 最新消息

汪建民生前「最後一場錄影」拄枴杖現身 認了長年咳嗽未就醫

汪建民因化療副作用多，且脖子開刀導致脖子轉動角度有限。（年代提供）汪建民因化療副作用多，且脖子開刀導致脖子轉動角度有限。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕汪建民7日晚間因肺腺癌逝世，享年56歲，8月底時曾至年代新聞《聚焦2.0》分享自己的抗癌過程，雖然錄影當天步伐緩慢地拄拐杖現身，但仍不忘呼籲大家要多重視健康，而主持人高文音得知汪建民離世噩耗後，也難過表示：「建民哥一路好走，不痛了！」

汪建民路影當天杵拐杖現身，分享辛苦的抗癌過程。（年代提供）汪建民路影當天杵拐杖現身，分享辛苦的抗癌過程。（年代提供）

汪建民在《聚焦2.0》節目中承認犯下錯誤，不菸不酒的他從年輕時期就有習慣性咳嗽，但長久以來並未積極就醫，沒有定期去做「低劑量電腦斷層掃描」，直至去年底背部疼痛難耐才到胸腔科看診，發現竟已罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至頸椎、腦部及骨頭，歷經9次化療暴瘦12公斤，骨轉移也造成他痛到難以行走，他並以自己為例，呼籲大家重視健康，不可輕忽身體狀況。

汪建民罹癌前生活習慣良好，表示罹患肺腺癌與家族史有關。（年代提供）汪建民罹癌前生活習慣良好，表示罹患肺腺癌與家族史有關。（年代提供）

錄影當天汪建民拄著拐杖到場，神情疲憊、移動步伐緩慢，工作人員紛紛向他說「加油」，汪建民也溫馨回應「我會撐過去的。」可惜才過一個多月就傳出病逝消息，令各界震驚不已。主持人高文音表示，「建民哥錄影當天雖狀況不佳，但相當敬業地完成錄影，希望建民哥一路好走，不再痛了！」

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