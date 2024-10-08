小禎「IG突發暴走文」遭疑情變 本人露面曝實情

小禎出席品牌活動。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎2019年與前夫李進良離婚後感情狀態成謎，過去曾與小開「丁春霆」傳出緋聞，不過僅強調雙方只是朋友，而日前她突然在社群上爆走發文「從今是陌生人」、「說愛你卻誤解我」等字句引起網友關注，今（8）日小禎出席品牌活動，被問及此事也做出回應。

小禎近日在IG限時吐露心聲：「我一直學著說愛你，跟你的關係一直說著愛你、一直要跟你親近，你卻一直誤解我！你要求的哪一點我沒做到？今天換作是你兒子你會這樣嗎」。她更是傷心說道：「我不相信你能夠這樣對我，那我也能這樣對你，今天我不要了！就這樣像你輕浮的不要了，我倆從今以後就像陌生人，但我絕對祝福你一輩子喜樂平安」。

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小禎出席品牌活動。（記者王文麟攝）

小禎發文讓外界猜測疑似是感情受挫，不過小禎今被問及此事，則直呼不曉得為什麼大家會往那個方向去猜，「根本就不是在講感情，因為有很多有情，也有很多親情的部分要處理，不是只有戀情啊。」

小禎沒有多做說明，強調這是個人私事，只是透過IG抒發心情，也說自己心情調適得非常快，「畢竟射手座就是樂觀積極向上。」

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