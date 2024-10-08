陳子鴻誇江蕙復出表現好 許常德評演出背景引反彈：超不爽

熊美玲（中）非常感謝陳子鴻（左）和許常德的幫忙。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕江蕙10月5日首登大巨蛋，在國慶晚會上獻唱《家後》等3首歌，讓歌迷充滿感動，前經紀人陳子鴻看完她的演出傳訊息讚美她，江蕙的反應也曝光。許常德日前在社群評論江蕙演出背景，引起不少網友反彈，他覺得被誤解，今（8日）直言：「超級不爽的！」

陳子鴻和許常德今天都到松山文創園區出席「重現與飛越 林秋離音樂故事展」記者會，已故創作人林秋離的妻子熊美玲非常感謝兩人的幫忙，也以MV導演身分導聆歌曲《石蒜花》音樂錄影帶。

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被問到是否有看江蕙復出演唱？陳子鴻表示：「有看晚會，期待又擔心，畢竟二姐那麼久沒上台，又是這麼大場子，也擔心她生病後能否承受壓力。」

雖然江蕙這次復出活動陳子鴻沒有參與，但中間有問她有沒有一切順利，江蕙也說順利。陳子鴻透露：「演出完有傳訊息給二姐說：『妳表現得很好。』她回：『我昨天彩排更好。』」正如江蕙在台上所言，她本來不緊張，但看到台下兩萬觀眾那麼熱情，她也變得緊張，甚至感動得想哭。

江蕙可望在明年7月之後重返高雄巨蛋開唱，陳子鴻說她這次表現很好，如果要給建議，就是希望她盡量心情放輕鬆。

許常德評論江蕙演出時背後的背景「好可怕」，但網友覺得江蕙好不容易復出，不需要這樣，事實上他覺得自己並沒有在針對江蕙，因此今天他強調：「善意很重要，如果我沒有善意，解釋也沒用。」

另外許常德也談到，江蕙的封麥和復出，「一樣要愛和勇氣！」也直言：「尤其是江蕙這樣的歌手，不需靠這賣演唱會。」

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