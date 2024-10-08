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娛樂 最新消息

大元爆1原因婚禮恐泡湯？聽信算命仙「登記結婚」時機曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕34歲「大元」林艾璇今（7）出席果葉康普茶品牌代言，她一身性感挖腰洋裝現身，自信分享瘦身秘訣。她與鼓鼓去年公開認愛後，今年3月被求婚有共識邁入下一步，近期也持續為凍卵做調養，她坦言過去想著35歲生小孩，後來被朋友一句話勸退，鼓鼓尊重之餘仍會督促「什麼時候要去凍？」讓她對此上緊發條。

林艾璇出席果葉康普茶品牌代言，一身性感挖腰洋裝現身。（記者傅茗渝攝）林艾璇出席果葉康普茶品牌代言，一身性感挖腰洋裝現身。（記者傅茗渝攝）

過去急想拼子的大元，因朋友一句「你現在想當自己還是別人媽媽？」憂心花時間照顧孩子可能失去自己，因此放緩原先計畫，鼓鼓對此很尊重，小倆口不曾為此吵過架，她也直呼：「我不是小女人類型。」還爆料另一半很欠打，每每鼓鼓開玩笑，她會氣乎：「你對我態度要這樣嗎？」對方就會甜蜜回，「你又不是我老婆，等登記後就會變。」

而兩人聽從算命師意見預計明年登記，希望選個有意義好記的日子，「我的生日、他的生日、我們交往日、認養狗狗的日子、媽媽生日，求婚日都想過。」不過至今仍未定案。她還直呼「不辦婚禮！」自認太懶，想到辦婚禮大小事就嫌麻煩，但每每看到別人曬恩愛，還是會再次燃起熱情，「可能時機未到嘛！（婚禮）不要是出國就好。」

大元與鼓鼓計劃明年登記結婚，目前正為凍卵做準備。（記者傅茗渝攝）大元與鼓鼓計劃明年登記結婚，目前正為凍卵做準備。（記者傅茗渝攝）

她近期和鼓鼓鮮領養了馬爾濟斯「呂小柱」見習當父母，時隔一年沒有新作的她，笑說現在是專職狗媽媽，「我還是很喜歡拍戲，大家快來找我，我什麼角色都想嘗試。」

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