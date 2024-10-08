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娛樂 電視

温昇豪否認鬧翻伊林跳槽凱渥 親吐新戲停拍虧損金額

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪今（8日）傳出與10年東家伊林娛樂鬧不合，將跳槽到凱渥。對此，他透過經紀公司否認傳聞。

温昇豪表示，「有一說一，我沒有跳槽凱渥！我跟伊林是親如家人的關係，我們完全沒有鬧翻。」他表示，謠言不是事實，令人啼笑皆非，「報導中提到的『伊林勸阻我不要太躁進？意見不合？』我完全沒有感受到這些，內文中提到我的拍戲損失數字也不對，我是損失8位數，少一個零，差很多好不好。」

温昇豪。（資料照，記者潘少棠攝）温昇豪。（資料照，記者潘少棠攝）

温昇豪說，現階段他最想做的事，是如何把市場活化，影視市場的大環境非常不景氣，「我們唯一能做的，就是努力把市場規模做大，但我只是一個影視從業人員，我也不能說大話。」

事實上，為讓產業活絡，把市場規模做大，3年前，温昇豪已從演員身分，同步成立公司製作拍攝新戲，幕前幕後同步發展。當時凱渥即為他公司的股東之一，伊林也完全知道。伊林表示，影視產業的競合關係與時俱進，為了市場共榮共存，大家各自努力良性競爭，伊林近期也與其他產業進行跨領域合作，目的都是希望產業愈來愈好，愈來愈強大。

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