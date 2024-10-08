丁海寅第三度續約FNC娛樂！與庭沼珉「曖昧照」同步曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕丁海寅主演韓劇《媽媽朋友的兒子》前天播畢，今（8）確認他與經紀公司FNC娛樂第三度續約，報導指出丁海寅出於對公司的信任，決定繼續合作；另外，他昨在IG一連曬出多張和庭沼珉的親密合照，被韓媒解讀成想念女方了。

丁海寅、庭沼珉因合作《媽媽朋友的兒子》傳出曖昧，但雙方未承認。（翻攝自IG）

丁海寅和FNC娛樂自2013年結緣，2021年二度續約，直到今年是第三次攜手合作，尤其丁海寅近來透過《媽媽朋友的兒子》打開浪漫喜劇大門，又以主演電影《辣手警探2》在韓國拿下觀影人次突破700萬，人氣持續攀升。

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尤其丁海寅在《媽媽朋友的兒子》中展開多樣化演技，狙擊許多女粉絲少女心，昨在照片中公開「承效和石榴」的多張照片，可見兩人穿上制服無違和，在文具店前擺出青春無敵姿勢，畫面充滿粉紅泡泡。

丁海寅、庭沼珉穿上高中制服無違和。（翻攝自IG）

庭沼珉也曬出多張劇集花絮照，正式向電視劇告別，她寫道「健康幸福地生活了很長時間」，其中她和丁海寅從原本「零CP感」，到後來展現與眾不同的默契，吸引粉絲目光。

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