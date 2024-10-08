晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿吉仔喊中國「祖國」遭炎上！妻出面嘆：混口飯吃人民幣加減賺

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手阿吉仔日前錄製「祝福祖國75歲生日快樂」影片，而總統賴清德5日在國慶晚會發表「祖國論」，直言「『中華人民共和國』絕對不可能成為『中華民國』人民的祖國」。國民黨立委謝龍介解讀，此言是針對阿吉仔，阿吉仔的妻子對此出面回應了。

阿吉仔（右）、妻子林淑美。（資料照，記者王文麟攝）阿吉仔（右）、妻子林淑美。（資料照，記者王文麟攝）

阿吉仔於中國國慶時，在抖音上曬出慶祝影片，並多次提及「祖國」，影片中阿吉仔說，「今天有夠開心，回到祖國，共同慶祝祖國75歲生日」、「我是台灣人，也是福建人，更是中國人」。對此，謝龍介認為，賴清德於國慶晚會致詞所指的，就是阿吉仔這支影片。

然而，據《三立新聞》報導，阿吉仔妻子透露，「那是抖音公司叫我們講的話」，她提到阿吉仔現在已68歲，在台灣沒什麼邀約及收入，國慶、跨年晚會也沒有人找，現在長期在福建、廈門的抖音公司工作，她還感嘆，「我們也很愛台灣，也是為了混口飯吃，人民幣加減賺」，更喊話總統賴清德，希望能受邀參加相關的活動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中