阿吉仔喊中國「祖國」遭炎上！妻出面嘆：混口飯吃人民幣加減賺

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手阿吉仔日前錄製「祝福祖國75歲生日快樂」影片，而總統賴清德5日在國慶晚會發表「祖國論」，直言「『中華人民共和國』絕對不可能成為『中華民國』人民的祖國」。國民黨立委謝龍介解讀，此言是針對阿吉仔，阿吉仔的妻子對此出面回應了。



阿吉仔（右）、妻子林淑美。（資料照，記者王文麟攝）

阿吉仔於中國國慶時，在抖音上曬出慶祝影片，並多次提及「祖國」，影片中阿吉仔說，「今天有夠開心，回到祖國，共同慶祝祖國75歲生日」、「我是台灣人，也是福建人，更是中國人」。對此，謝龍介認為，賴清德於國慶晚會致詞所指的，就是阿吉仔這支影片。

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然而，據《三立新聞》報導，阿吉仔妻子透露，「那是抖音公司叫我們講的話」，她提到阿吉仔現在已68歲，在台灣沒什麼邀約及收入，國慶、跨年晚會也沒有人找，現在長期在福建、廈門的抖音公司工作，她還感嘆，「我們也很愛台灣，也是為了混口飯吃，人民幣加減賺」，更喊話總統賴清德，希望能受邀參加相關的活動。

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