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與庭沼珉假戲真做？丁海寅自爆拍攝比以往開心：天天想去片場

丁海寅主演《媽媽朋友的兒子》首次挑戰浪漫喜劇。（Netflix提供）丁海寅主演《媽媽朋友的兒子》首次挑戰浪漫喜劇。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕丁海寅和庭沼珉因合作韓劇《媽媽朋友的兒子》傳出曖昧，該劇昨播完結篇，雖然戲迷對結局褒貶不一，不過丁海寅在完成首部浪漫喜劇之後，今（7）透過公司表示，拍攝該劇比以往笑得都開心，自爆天天都想去片場拍戲。

庭沼珉在《媽媽朋友的兒子》合作丁海寅傳曖昧情。（Netflix提供）庭沼珉在《媽媽朋友的兒子》合作丁海寅傳曖昧情。（Netflix提供）

丁海寅說，「這是我第一次嘗試浪漫喜劇類型，感謝一直體貼的工作人員和與我合作的演員，現在回想起來，那是個充滿歡樂的地方，我每天都想去那裡（拍戲）。」

丁海寅透露，「主角崔承效的性格和現實中的自己很像，演戲時能產生共鳴，和角色一起快樂成長，要向支持我們的觀眾表示感謝」，真誠希望承效能夠一直幸福。

韓媒誇丁海寅飾演的崔承效無論外表、性格或能力都堪稱完美，展現多樣化演技，尤其大讚他透過臉部細緻表情、語氣甚至手勢，都很細膩地表達對兒時好友的愛意，提高觀眾追劇的沉浸感，是一名「值得信賴的演員」。

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