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娛樂 最新消息

眾量級Andy健身遭酸：好噁心 PO網求解「31字」高EQ回應

Andy（左）與家寧兩人戀情讓人捉摸不定。（翻攝自臉書）Andy（左）與家寧兩人戀情讓人捉摸不定。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」由情侶檔家寧、Andy組成，兩人交往許久，不過一直傳出分手疑雲，讓網友相當好奇兩人目前關係。豈料，Andy與粉絲分享健身影片，卻有粉絲嫌噁，甚至有人直言：「家寧不喜歡小X覺。」讓Andy無奈截圖上傳社群求解。

相關新聞：眾量級爆分手！頻道未來動向成謎 家寧6字給答案了

Andy在Threads無奈PO文求解：「我該怎麽回覆 才顯得我情商很高？」只見照片中Andy身穿無袖白色上衣，將上衣掀起露出腹部，面露痛苦的舉著看起來相當沉重的啞鈴。怎料，另一張截圖上，許多網友直言不諱的批評穿搭：「男生穿這樣很噁心！」、「家寧不喜歡小X覺。」

Andy健身影片被網友批噁心。（翻攝自臉書）Andy健身影片被網友批噁心。（翻攝自臉書）

文章一出，可以感受到Andy滿滿的無奈，但他並沒有計較，反而高EQ的開玩笑回應：「因為太大，所以把褲子撐破了，我很抱歉造成你們觀看不佳的體驗，這樣呢？

Andy開玩笑「高EQ」回應。（翻攝自Threads）Andy開玩笑「高EQ」回應。（翻攝自Threads）

由 @andy1994x 發佈
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