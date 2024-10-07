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娛樂 最新消息

吳宗憲談楊繡惠事件「誰先翻臉誰就輸」 王彩樺原地示範

《綜藝大熱門》入圍者，左為陳漢典、右為吳宗憲。（三立提供）《綜藝大熱門》入圍者，左為陳漢典、右為吳宗憲。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕楊繡惠日前控訴徐乃麟在錄影時故意罵她「賤」，讓她相當走心，徐乃麟則說自己沒有惡意所以不願道歉，更放話未來都不會與楊繡惠同台。身為綜藝大哥的吳宗憲今出席三立金鐘入圍分享會時聊及此事，一派輕鬆說：「那個沒事啦！」直言「在舞台上，誰先翻臉誰就是輸家！」

楊繡惠、徐乃麟（資料照）楊繡惠、徐乃麟（資料照）

吳宗憲認為在舞台上、螢光幕前，表演者的你來我往、互相吐槽和嗆聲都是為了效果，但下了台的話當然就是不行，「不然觀眾要看什麼？舞台上就是耍幽默的地方，我跟兩人都是很熟的朋友，真的是不需要這麼在意，誰先翻臉誰就是輸家。」還搞笑示範一段「賤人」台詞，讓一旁的王彩樺忍不住加進來湊熱鬧，直呼：「我就是小賤賤！」

針對此紛爭，吳宗憲認為徐乃麟不需要向楊繡惠道歉，「不用鬥個你死我活，這樣誰都會落水，沒意義。」坦言自己過去確實也是好鬥型，但現在已不會在意太多小事。

以《綜藝大熱門》入圍多次、去年拿下綜藝節目主持人獎的吳宗憲，今年再度入圍，他勉勵自己絕不能忘記主持的初心，也分享有位朋友這次送他要價3萬5美金（約新台幣96萬）的紅酒，祝福他「紅了會很久」。陳漢典則說自去年獲獎後心態就已轉變，認為入圍就是得獎，「我現在的目標是每一年都入圍！」

《上山下海過一夜》入圍者，左起為雷艾美、阿傑、八弟和Max。（三立提供）《上山下海過一夜》入圍者，左起為雷艾美、阿傑、八弟和Max。（三立提供）

以《上山下海過一夜》入圍的雷艾美，預告典禮當天會以鑲鑽造型為主，形容火辣程度如「有穿跟沒穿一樣」，還邀請王彩樺一同走紅毯，但對方卻說對自己身材沒自信，而她也趕緊安慰：「姐妳可以用比較大的鑽！」反應機靈。

八弟表示和夥伴們每次錄影都當作最後一次，因為過程中很容易遇到地震或是土石流；雷艾美表示每次只要有隊長阿傑在，大家都會特別安心，因為阿傑熟悉生態、大自然，遇到意外、小傷都能即時處理；本身就為廚師的Max則是負責伙食，無論是上山還是下海，都能找到適合的食材來填飽大家的胃。

《我們這一攤》入圍者，左為王彩樺、右為夏和熙。（三立提供）《我們這一攤》入圍者，左為王彩樺、右為夏和熙。（三立提供）

以《我們這一攤》入圍的夏和熙，今年除了將以入圍者身分出席外，還擔任得獎感言區的主持人，所以相當重視造型，吳宗憲聽到後就笑虧：「你用蚌殼精的裝扮就可以！看到得獎者就直接打開！」

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