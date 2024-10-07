賴清德國慶晚會動手推蔣萬安？ 李艷秋：旁人加油添醋很無聊！

雙十晚會上，賴清德與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等政治人物的互動受到熱議。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕雙十晚會5日晚間於台北大巨蛋登場，總統賴清德除了提出「祖國論」掀國際關注，與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等國民黨政治人物的互動也受到熱議，已退休的資深媒體人李艷秋今天在社群平台也針對當天晚會上發生的事情進行評論。

李艷秋今天（7日）在臉書發文表示，「113年國慶晚會餘波盪漾，除了江蕙抗癌復出讓所有人感動，這點沒有爭議外，其他包括賴總統的祖國說、他是不是推了蔣萬安市長，都引發不同的聲音。賴總統的祖國說，總結一句話，就是『我欲台獨，奈何不可得，以中華民國代之以待之』，所以你搞不清楚他說要愛我們的國家是愛哪一個？他說莫忘先賢先烈也不知是指黃花崗烈士，還是台獨路上民進黨的前輩？他講話像繞口令，就是不要讓你搞清楚，各個顏色都自我解讀，選自己能認同的去認同。」

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接著李艷秋說，她認為整個國慶晚會最有趣的幾個謎團，其實都在賴總統致詞完下台的20秒之中。首先就是賴清德走下舞台與韓國瑜握手，韓國瑜笑著對賴清德說了一句話，「如果我讀唇語的技術沒退步，我相信韓國瑜對演講完的賴清德說『講的非常好！』配上肯定的點頭及誠懇的表情，韓國瑜是認真的贊同賴清德的講話而不是虛偽的客套。至於他認為賴清德哪裡講得非常好，就要由韓院長自己來開示了。」

再來就是賴清德揮手向現場觀眾致意時，手碰了蔣萬安的肩膀，意外網上引發口水戰，「賴總統有沒有不禮貌的推了蔣市長？有人說賴總統見蔣市長沒有向群眾揮手，拍他的肩提醒他，蔣市長才突然警醒揮手，賴是個親切的暖男，對照蔣萬安就是個傻愣子，這個論調已經迅速蔓延所有的綠媒及網路；不過也能反向解釋為賴覺得蔣擋了他，拍肩推了蔣一下。其實這是個無聊的爭點，雙方都無需擴大解釋，總統拍肩提醒市長揮手，是很善意的舉動，顯示大家長的風範；而當時總統正要離開，蔣是主人，隨行在後送客，沒有猛揮手搶風頭，也凸顯蔣守本分重禮節。有圖不見得看出真相，要以當事人的感受為準，旁人添油加醋都很無聊。」

最後李艷秋表示，「大家都忽略了，賴總統在台下互動最熱烈的人，是台北市前市長郝龍斌，不但緊握著手不放，頻頻拍肩，說了一大堆，還湊上前耳語，笑得開懷。他們有多深的私交我不知，以賴總統的愛恨分明，大巨蛋終於啟用，此時此地，看到被柯文哲霸凌了八年的郝前市長，消遣一下土城裡的那位，很符合賴清德的作風。」

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