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看赤鬼伯伯直播尻槍惹怒女友 本尊親回：不能接受

人氣直播主赤鬼伯伯。（翻攝自IG）人氣直播主赤鬼伯伯。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕直博主赤鬼伯伯因擁有傲人曲線、白皙皮膚加上長相甜美，有許多男網友都很喜歡她。赤鬼伯伯的直播風格也偏向打擦邊球，因此有時性感、有時可愛，成為男性心目中的夢幻女神。近日Dcard上出現一篇文章抱怨男友看赤鬼伯伯直播打手槍，氣得要大家評評理，看男友是否越界？沒想到這篇文章卻釣出赤鬼伯伯本人親自回應。

有網友發文男友竟看著赤鬼伯伯直播打手槍。（翻攝自IG）有網友發文男友竟看著赤鬼伯伯直播打手槍。（翻攝自IG）

發文的女網友表示，男友是赤鬼伯伯死忠粉，不僅電腦裡有大量赤鬼伯伯美照，還被女朋友抓包竟然邊看赤鬼伯伯直播打手槍。對此，赤鬼伯伯透過直播回應，她覺得這種狀況的確很無奈，也理解部分觀眾說她「像AV女優的感覺」、「親民」、「讓人覺得距離感更近」。

赤鬼伯伯的直播有時會打擦邊球。（翻攝自IG）赤鬼伯伯的直播有時會打擦邊球。（翻攝自IG）

赤鬼伯伯說因為自己人在台灣，可能部分網友會感覺彼此距離很近，加上她經常參加線下活動，可能接觸到網友的機會的確不少。赤鬼伯伯話鋒一轉，坦言假使這種事情發生在自己身上，她也不能接受。「我覺得我不行的點是因為那個距離太近了，對我來說，等於是同行。如果你對我的同行做這些事情，我會覺得很奇怪。」本身就是直播主的赤鬼伯伯表示，不會對同行產生異樣情愫或幻想。

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