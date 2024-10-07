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日本諧星涉嫌「外景巴士性侵20歲女」 妻子要求調閱影像：主動的不只是他

齊藤慎二涉嫌性侵被逮，形象全毀。（翻攝自X）齊藤慎二涉嫌性侵被逮，形象全毀。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搞笑團體「Jungle Pop」的成員齊藤慎二最近因身體狀況問題暫停活動，沒想到今天（7日）日本媒體報導，他涉嫌在外景節目的巴士內性侵一名20多歲女子，遭到逮捕。

不過他的妻子瀨戶Saori稍早在IG回應，稱部分報導與事實不符，受害女子曾經主動交換聯絡方式、追蹤社群。她強調目前已經向警方調閱涉案的外景巴士行車記錄器影像，「我想傳達的是，這不是單方面的行為」。

瀨戶稱以上內容是從律師那邊聽來的內容，但她強調有家室的人發生這樣的事情，沒有任何可以「護航」的餘地，不過身為母親的她還有要守護的孩子，因此才傳達上述內容，但她還是因為此事件造成困擾的人，說聲抱歉。

根據《livedoornews》報導，齊藤慎二在今年7月涉嫌於停在東京新宿上的車內，對受害者伸出狼爪。據悉這台車是拍攝電視外景節目時使用的巴士，齊藤慎二趁兩人獨處時犯下罪行。

受害女子前往報案後表示：「絕對不會原諒他！」齊藤慎二到案後承認指控，表示給對方以及自己的家人帶來困擾，目前正在反省中。

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