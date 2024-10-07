修杰楷助攻！賈靜雯50歲生日見「梧桐妹現身」激動落淚

賈靜雯慶50歲生日，梧桐妹悄現身給驚喜。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賈靜雯今（7）迎接50歲生日，家人們提前替她慶生，正在美國留學的19歲大女兒梧桐妹也悄悄飛回台灣給媽媽驚喜，讓賈靜雯當場落淚，而這一切的幕後推手就是老公修杰楷。

梧桐妹在IG發文分享給媽媽驚喜的過程，表示「修叔叔幫我買機票偷偷飛回來的時候，我就好興奮，想到可以給媽媽一個驚喜就好開心，結果偷偷躲在他後面她都沒發現哈哈哈，我走出來的時候媽咪就哭了，看到她開心的落淚，我原本的擔憂都沒有了」。

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修杰楷（左）幫買機票讓梧桐妹偷偷飛回台灣。（翻攝自IG）

梧桐妹也曝光與媽媽的另類合照，可見賈靜雯捧著花束站在寫著「Alyssa Happy Birthday」的背板前拍照，臉上洋溢著幸福的笑容，而梧桐妹就悄悄站在背板後面，雙手比YA露出俏皮燦笑。梧桐妹也在文末直球告白，「我真的宇宙無敵爆炸的愛你唷」，感謝賈靜雯給予自己的愛。

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