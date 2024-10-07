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娛樂 最新消息

確定了！林柏宏接棒「老公」許光漢演韓片 選角首曝光

金明民（左起）、李新英、朴有林、林柏宏、朴海秀演出新片《悲傷熱帶》。（翻攝自JTBC）金明民（左起）、李新英、朴有林、林柏宏、朴海秀演出新片《悲傷熱帶》。（翻攝自JTBC）

〔記者鍾志均／綜合報導〕許光漢、林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》「冥婚」紅遍全亞洲，繼許光漢首次演出韓劇《無路可走：輪盤賭》後，輪到搭檔林柏宏確定接下韓國名導朴勳政的新片《悲傷熱帶》（暫譯），正式進軍韓國電影圈！

據《JTBC News》今（7）獨家報導，朴勳政導演新片《悲傷熱帶》確定找來台灣演員林柏宏加盟，其餘成員還有金明民、朴海秀、李新英、朴有林等人，劇組對選角頗具信心。

林柏宏（右二）確定加入韓國電影《悲傷熱帶》演出。（翻攝自JTBC）林柏宏（右二）確定加入韓國電影《悲傷熱帶》演出。（翻攝自JTBC）

《悲傷熱帶》講述在熱帶雨林中的殺手組織，互相猜疑、進行血腥復仇的故事，當中金明民飾演領袖引領全片，曾演出《愛的迫降》的李新英飾演天生聾啞的角色。

林柏宏繼去年《鬼家人》在韓國上映後，表達強烈想演韓國電影的慾望，不到一年願望實現，將正式打開韓國電影大門，全片已悄悄在9月開拍，預計明年上映。

導演朴政勳在韓國有「黑色電影教父」美名，知名作品包括電影《魔女》捧紅金多美、申詩雅等新人演員，後來也和金宣虎合作《貴公子》打響名號，新片《悲傷熱帶》也走暗黑風，令影迷期待爆表。

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