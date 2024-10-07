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曾國城勸楊繡惠「氣話怎能當真」 苦苓依樣畫葫蘆

曾國城（左）替徐乃麟緩頰苦勸楊繡惠。（資料照，記者王文麟攝）曾國城（左）替徐乃麟緩頰苦勸楊繡惠。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕徐乃麟日前在《天才衝衝衝》脫口「妳最賤」遭楊繡惠控訴，他澄清是節目效果，不解為何要道歉更直言：「心結已經結下。」拒絕再和楊繡惠同台。對此，徐乃麟節目搭檔曾國城也發聲，反而又掀起另一戰場。

相關新聞：徐乃麟認有心結拒同台！ 搭檔曾國城喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

曾國城日前接受節目訪問提及此事，他說：「情急之下氣話怎麼能當真，或許那個字（賤）有說，但楊繡惠就特別在意，其實她不是不能開玩笑的人，一直以來嫌棄她表現不好，這都是拚戰的過程中會有的語言，她是最與人為善的，絕對是誤會一場，不要太在意。」

徐乃麟日前在《天才衝衝衝》脫口「妳最賤」遭楊繡惠控訴。（翻攝自楊繡惠臉書）徐乃麟日前在《天才衝衝衝》脫口「妳最賤」遭楊繡惠控訴。（翻攝自楊繡惠臉書）

曾國城跳出來當和事佬出面緩頰，反讓知名作家苦苓透過個人臉書發文直言「曾國城你跟徐乃麟一樣劍」，他並故意說：「誒誒，我是說氣話，你不要當真（這樣可以嗎？）」

相關新聞：吳慷仁全脫了還沒入圍金馬 苦苓大酸「跪不夠」

徐乃麟則在受訪時透露，雙方已經結下心結，不會再與楊繡惠同框，整起風波也讓各自的擁護者在網路上隔空互槓，電視台表示，將在本月中旬把節目一刀未剪播出，交給觀眾評斷。

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