衰捲徐乃麟楊繡惠紛爭 利菁首發聲止血

利菁（中）在今（7）日透早透過臉書發聲，不想捲入徐乃麟（左）、楊繡惠（右）紛爭。（翻攝自利菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人楊繡惠日前控訴錄華視《天才衝衝衝》遭主持人徐乃麟辱罵「賤」，他稱節目效果拒道歉也不再同台，有網友挖出5年前楊繡惠曾上利菁節目《麻辣天后傳》暗指佩真「賤人就是矯情」，質疑楊繡惠雙標。

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而利菁當年上節目時，也曾被徐乃麟揶揄「男兒有淚不輕彈」，雙方事隔10年擁抱和解，讓利菁又成為焦點話題。

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今（7）日凌晨6點天都還沒亮，利菁在個人臉書發文止血，她表示不想評論徐乃麟跟楊繡惠事件並提醒外界：「請勿重提10年前的事情。」利菁說，徐乃麟10年前早已私下跟她道歉過了，認為節目效果引起「誤會」如非惡意 ，皆可冰釋。

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利菁堅信語言是個學問，擦槍走火在所難免，她認為：「2位都是娛樂圈受人喜愛的存在。」希望外界別把她捲進去，「就讓智慧跟時間，去化解吧！」

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