《艾嘉食堂》開播！陸元琪忍1年半驚曝「兒子加入團隊」

陸元琪忍一年半，驚喜公開兒子袁義藏身幕後團隊。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由張艾嘉掌廚、集結楊祐寧、柯佳嬿、王大陸等人合作的實境秀《艾嘉食堂》昨（5日）首播，女星陸元琪興奮表示忍了一年半，終於可以公佈兒子袁義正是該節目幕後工作人員，「終於可以說出來那些日子我有多想念我兒子了」。

《艾嘉食堂》錄影過程保密到家，陸元琪直呼想不起袁義跟著公司去蘇梅島多長時間，也替兒子能夠參與到製作團隊感到榮幸，「記得那天他跟我說要準備出發去蘇梅島，跟老闆還有夥伴們去錄製一個厲害的新節目，而我問東問西，就是問不出個所以然，他總是回答我：『這是商業機密』」

請繼續往下閱讀...

陸元琪感謝偶像張艾嘉對團隊所有人的照顧。（翻攝自IG）

隨節目上線後，她終於可以光明正大分享兒子的里程碑，她感謝公司給兒子這麼好的機會，感謝張艾嘉對大家的照顧，「節目要上了，我感動到像是抱了孫子似的是怎麼了……」。原來她的媽媽與二姊本來也很期待看到節目，不料相繼離世，最後感性寫下「今天，她們在天上一定也很開心跟驕傲」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法