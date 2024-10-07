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娛樂 最新消息

《艾嘉食堂》開播！陸元琪忍1年半驚曝「兒子加入團隊」

陸元琪忍一年半，驚喜公開兒子袁義藏身幕後團隊。（翻攝自臉書）陸元琪忍一年半，驚喜公開兒子袁義藏身幕後團隊。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由張艾嘉掌廚、集結楊祐寧、柯佳嬿、王大陸等人合作的實境秀《艾嘉食堂》昨（5日）首播，女星陸元琪興奮表示忍了一年半，終於可以公佈兒子袁義正是該節目幕後工作人員，「終於可以說出來那些日子我有多想念我兒子了」。

《艾嘉食堂》錄影過程保密到家，陸元琪直呼想不起袁義跟著公司去蘇梅島多長時間，也替兒子能夠參與到製作團隊感到榮幸，「記得那天他跟我說要準備出發去蘇梅島跟老闆還有夥伴們去錄製一個厲害的新節目，而我問東問西，就是問不出個所以然，他總是回答我：『這是商業機密』」

陸元琪感謝偶像張艾嘉對團隊所有人的照顧。（翻攝自IG）陸元琪感謝偶像張艾嘉對團隊所有人的照顧。（翻攝自IG）

隨節目上線後，她終於可以光明正大分享兒子的里程碑，她感謝公司給兒子這麼好的機會，感謝張艾嘉對大家的照顧，「節目要上了，我感動到像是抱了孫子似的是怎麼了……」。原來她的媽媽與二姊本來也很期待看到節目，不料相繼離世，最後感性寫下「今天，她們在天上一定也很開心跟驕傲」。 

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