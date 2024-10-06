打火兄弟穿制服買便當遭公審 唐從聖怒嗆：以後這樣不救

網友爆料消防員未到午餐時間買便當，激怒唐從聖。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網路社團「匿名公社」出現一篇公審消防員的文章，內容表示：消防人員可以在還沒12：00午休就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話？引爆網路論戰。藝人唐從聖今（6）也發文怒嗆酸民，表示為尊重不同族群想法，列出幾種狀況可以不用救難。話說得雖重，卻大快人心。

唐從聖在文中表示，如果有市民覺得沒到中午12點消防員就不可以外出買便當，那就上網登記這位市民的住址，以後如果他家發生什麼緊急狀況，只要遇到用餐、下班和週休二日的時間，消防員就可以不用去救難…。

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消防員未到午餐時間就去買便當遭公審。（翻攝自臉書）

針對網友說消防員1人買15個便當的部分，唐從聖也啪啪打臉，認為：如果有人覺得餐廳有客人在排隊，消防員就不應該一個人買15個便當，那以後如果他家不幸失火了，每一個來救火的消防員就規定只能潑一桶水來滅火這樣是不是比較不會有爭議了？

便當店老闆也出面替消防員講話，表示消防員當天有打電話預訂便當，但是因為基隆風雨太大，才會貼心地自己到店內取餐，沒有麻煩便當店外送。網友也怒嗆：「酸民真的有病」。

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