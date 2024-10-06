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娛樂 日韓

（影）（G）I-DLE喊話「唱進大巨蛋」 舒華見紫海感動：我不要再哭了

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團（G）I-DLE今天（6日）結束在台北小巨蛋3天的演唱會，台灣成員舒華看著一片紫色燈海，稱真的非常感動，「看著這片場地，真的是感覺一切都有回報！」並期許下次要唱進大巨蛋。

（G）I-DLE舒華希望下次唱進大巨蛋。（KKLIVE提供）（G）I-DLE舒華希望下次唱進大巨蛋。（KKLIVE提供）

舒華感謝大家從遠方到來，「不管從台北或南部、或從國外飛來，謝謝你們飛來這邊看我表演，還準備很多食物給我。」團員看著舒華以為她要哭了，舒華連忙說：「我長大了，期許自己今年不要再哭了。」

（G）I-DLE舒華（左起）、薇娟、小娟、Minnie、雨琦勁歌熱舞，嗨翻全場。（KKLIVE提供）（G）I-DLE舒華（左起）、薇娟、小娟、Minnie、雨琦勁歌熱舞，嗨翻全場。（KKLIVE提供）

舒華更詢問在場粉絲：「希望我們可以下次能到大巨蛋開演唱會好不好！」此話一出全場尖叫，她更說到：「一定要哦！追著自己的夢想，所以你們也要做自己喜歡的事，如果可以給你力量，我們也會繼續努力。」舒華自嘲詞彙不足，笑說總之就是謝謝大家。

（G）I-DLE為演唱會畫下完美句點。（KKLIVE提供）（G）I-DLE為演唱會畫下完美句點。（KKLIVE提供）

有趣的是，舒華在說完感人話語後，Minnie一直用關心眼神看著她，舒華澄清：「我沒有要哭我沒有要哭！」Minnie說：「我在等你哭！」笑翻眾人，最後在唱完韋禮安的《如果可以》及最後安可曲《Last Forever》後，為第3天演唱會畫下完美句點。

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