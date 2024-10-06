黃明志街訪共產黨員見青天白日旗嚇死 忙喊：不知道

大馬歌手黃明志經常以台灣與中國敏感議題為題材。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕大馬歌手黃明志經常以台灣與中國敏感議題為題材，隨著雙十國慶腳步將近，今（6）黃明志發布一段影片，是他在吉隆坡街頭拿著代表中華民國的青天白日旗，隨機問路人是否認識這面旗子，並希望可以一同祝中華民國生日快樂，沒想到竟訪問到共產黨員。

黃明志訪問到兩位共產黨黨員，他們避免談論這個話題。（翻攝自YouTube）

當黃明志手持青天白日旗問：「你知道這是哪個國家的國旗嗎？」，沒想到有一男一女看見青天白日旗立刻後退幾步，接著避開鏡頭連連喊著：「不方便不方便，我不知道」，等到走出鏡頭外便說：「（因為）是（共產黨）黨員」。黃明志在兩人離開後笑著對鏡頭說：「我不相信它們會不知道」。

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黃明志（左）手持青天白日旗與中國男子一起向台灣說雙十國慶快樂。（翻攝自YouTube）

雖同是中國人，另一名男子則談及巴黎奧運期間發生台灣國旗在場館內被中國人搶下，不准台灣人拿著青天白日旗應援。該男子表示，無論立場如何，搶奪別人的東西這種行為很不應該，並大方與黃明志並肩同聲說：「中華民國生日快樂」。

影片po出後引起網友熱烈討論，許多人感到黃明志真的超有種，還謝謝黃明志替中華民國台灣發聲。

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