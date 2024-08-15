巡演一週年！「康士坦的變化球」回到家鄉高雄 重磅喜訊曝光

康士坦的變化球從去年開始啟動眠月線世界巡迴演唱會。（聲音的卡夫卡提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕獨立搖滾樂團康士坦的變化球迎接成團十周年，自2023年開啟「眠月線」世界巡迴演唱會，從亞洲一路唱到美洲，今年八月底準備迎接「通車」一周年，確定將開往高雄，樂團表示：「從去年展開的巡迴旅程，歷經幾萬公里的飛行，走訪好幾個城市，現在終於重返自己的家鄉，心情感覺特別激動！」預告高雄場將以2.0全新面貌與樂迷同歡。

康士坦的變化球。（聲音的卡夫卡提供）

「眠月線」不僅站上北流，更將在8月31日登上高流，順利完成北高兩座指標性音樂場館的開唱夢想，為了慶祝「行駛周年慶」，康士坦的變化球決定將演出全面改版，以2.0升級版打造更遼闊的演出視野，再次邀請《勸世三姐妹》的躍演劇團擔任劇本設計， FREES 團隊負責整體的演唱會製作，以「乘上沒有終點的『眠月線』」為主題，從康士坦的變化球音樂作品中，搭上一台無形列車跨越時空，尋找一段未竟之地。

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康士坦的變化球預告高雄場將以2.0全新面貌與樂迷同歡。（聲音的卡夫卡提供）

FREES 團隊將以四道光環為象徵康士坦的變化球四位團員，他們分別守護著時光軌道，樂團興奮表示：「這趟旅程陪伴我們將近一年時間，現在要以不同面貌登場，連我們都很好奇會變成什麼模樣，不過唯一最大遺憾，就是我們站在台上表演，卻什麼也看不到。」歡迎樂迷在現場多拍照上傳到限動，讓他們也能有多一點參與感。

康士坦的變化球還力邀FREES團隊打造期間限定的「眠月線沈浸式音樂光影展」，場地選在高流隔壁的夢境現實 Moondream Reality場館，讓樂迷更深入其境走眠月線宇宙裡。樂團表示：「這個展覽是我們送給樂迷一周年的禮物，也能當作是高雄場的前夜祭，希望邀請大家提前抵達高雄，慶祝眠月線通車一週年，和我們一同沈浸在眠月線的光影之間。」

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