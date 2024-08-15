「一代女皇」百歲母逝世！潘迎紫悲痛證實：極樂淨土再見

潘迎紫高齡百歲的母親離世。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕75歲女星潘迎紫以《神鵰俠侶》、《一代女皇》走紅，5年前她拍完戲劇《驪歌行》後淡出螢光幕前，照顧高齡百歲的人瑞母親。昨（14）無預警在臉書透露母親已經離世，心痛寫下「我最最愛的媽媽離開了我」。

潘迎紫發文哀悼母親。（翻攝自臉書）

潘迎紫昨日在臉書悲痛發文，「我最最愛的媽媽離開了我，看着媽媽安詳如酣睡般的臉龐，皮膚漂亮得仍透着淡淡的珍珠光，我彷彿看到菩薩們牽着媽媽的手，踩着彩虹去了阿彌陀佛極樂淨土，我們將來在極樂淨土再見。」她感謝母親這一生的付出，並期望母親能在極樂世界過上快樂無憂無慮的生活，可見潘迎紫對母親的思念之情溢於言表。

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事實上，潘迎紫從台灣息影之後，曾至美國居住一段時間，但後來因為父母親年紀大了，就回到香港和兩老一起居住，2013年父親離世後，潘迎紫更加珍惜與媽媽相處的每一分每一秒，透露自己有事沒事就會摟摟媽媽，在外工作也會打電話，母女感情深厚。

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