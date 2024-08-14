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張惠妹也驚豔！ 馬仕釗熬了7年「忍陣痛生小孩」

MOSUN（MOSUN提供）MOSUN（MOSUN提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾因緣際會為《三月》唱Demo，而讓張惠妹驚艷的「MOSUN」馬仕釗，當時被阿弟仔相中，簽入「跳蛋娛樂」，歷經七年多的薰陶與成長，他自組工作室發行個人音樂作品再出發。 他推出新歌〈PARTNER IN CRIME〉，總製作期長達10個月，笑說：「如果男生也能生小孩，大概就是這個感覺了。」

而主要陣痛期來自電子合成器的調音和個人配唱，他為了完美詮釋歌曲，總共唱了兩千多次，朋友聽到他的偏執，都不可思議：「你瘋了嗎？」但他甘之如飴：「我就是要追求卓越。」此外，還大手筆請到怪奇比莉的混音師為他操刀，將藝名改成MOSUN的馬仕釗透露，MOSUN是他小時候玩遊戲時的ID，自剖新名字「比較直覺、簡潔有力」，其次，來自「陽光之州」加州的他，新藝名中包涵了「SUN」，更能幫助他不忘本，記住自己的來處。

MOSUN（MOSUN提供）MOSUN（MOSUN提供）

疫情期間MOSUN回到了L.A.家中，但他並沒有放棄前行，反而投資自己，上了很多網課，有發聲、肢體甚至管理方面的課程，而跟前東家合約到期，他感謝過往團隊的幫助，但也靜極思動，想為自己多做一點事，「我學到了很多，但現在，我終於可以按照自己的想法來創作 MOSUN，這個從小就有的夢想。」

MOSUN（MOSUN提供）MOSUN（MOSUN提供）

在拍攝《PARTNER IN CRIME》MV時，MOSUN跟朋友借來千萬保時捷超跑，前往九份一帶拍攝，MOSUN一度壓力太大不敢輕言駕駛，而由朋友自駕「跑山」，這讓MOSUN更是震驚，「沒想到有天居然會在山路上馳騁，推背力也太驚人！」他免費變身「山道猴子」，不但體驗了速度與激情，也打趣稱大熱天流汗很正常，但自己冒的都是冷汗，苦笑稱腋下都濕了。

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