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台灣首座「高鐵攝影棚」面貌曝！李李仁自招打壞2千萬佈景

《96分鐘》今在台中辦記者會，曝光全台首座高鐵智能攝影棚。（華影國際提供）《96分鐘》今在台中辦記者會，曝光全台首座高鐵智能攝影棚。（華影國際提供）

〔記者鍾志均／台中報導〕台灣全新犯罪動作鉅片《96分鐘》今（14）在台中霧峰中台灣影視基地辦記者會，揭開全台首座高鐵智能攝影棚神秘面紗；由該片美術團隊一年多前設計規劃，許多配件從日本訂製運回台組裝而成，打造超逼真的高鐵車廂。

李李仁帶媒體參觀搭建完成的高鐵車廂。（華影國際提供）李李仁帶媒體參觀搭建完成的高鐵車廂。（華影國際提供）

李李仁飾演一名和以往形象不同的警察，與林柏宏、王柏傑、李銘忠等人都有對手戲，他每天和高鐵車廂攝影棚朝夕相處，大讚場景逼真，拍攝時車廂兩側有數百片LED螢幕，讓他直呼：「等戲時看窗外，有種我要回家了的錯覺。」

《96分鐘》目前進入後製階段，導演洪子烜親力親為，從前置到後期全程參與，他大讚李李仁動作戲精準俐落，讓電影剪接起來相當流暢，讓一旁李李仁鬆一口氣：「導演在片場很少講話，我都不知道我演得好不好！」

李李仁爆料，有場戲對手演員很用力將手銬硬銬在他手上，讓他手腕整個瘀青，還自首常太入戲，將車廂佈景打壞，但隔天上工就發現美術組已經修補完成。

《96分鐘》一比一實景打造高鐵車廂。（華影國際提供）《96分鐘》一比一實景打造高鐵車廂。（華影國際提供）

該片劇情超過8成都在高鐵拍攝，監製鄒介中曾任《痞子英雄首部曲：全面開戰》製片，可說是上回「開飛機」，這次「搞高鐵」，他說本來和高鐵交涉許久，想在真正高鐵上拍，但最後沒成功，透露這次光搭建高鐵車廂就花了約2000萬台幣。

今首度對外開放參觀的高鐵智能攝影棚，對應片中故事發生在行進的高鐵上，發現炸彈後引發一連串驚險過程；鄒介中說，該車廂不會拆掉，將保留下來，希望未來可以為海內外的影視產業效力，帶動台中當地觀光和經濟。

《96分鐘》預計於2025年在台上映。

《96分鐘》高鐵智能攝影棚影片

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