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《老狐狸》代表台灣角逐奧斯卡！白潤音超萌反應曝

《老狐狸》劇照；陳慕義（右）及白潤音（左）。（資料照，華映提供）《老狐狸》劇照；陳慕義（右）及白潤音（左）。（資料照，華映提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕文化部影視及流行音樂產業局今（14）宣布，導演蕭雅全執導的《老狐狸》代表我國參賽，角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，男主角白潤音開心喊：「酷耶！」

文化部表示，今年報名奧斯卡金像獎參賽甄選的國片共計14部，經甄選委員會議熱烈討論後，多數決投票通過由《老狐狸》代表台灣參賽。

文化部推薦理由為：「1980年代末期臺灣社會變遷、經濟劇烈衝擊下的階級寓言，從意念、敘事、佈局到生活細節描寫，解析人性極為深刻。」

蕭雅全表示：「能在一年一度的機會裡代表台灣電影，我為《老狐狸》感到光榮。我們所有努力，都不只是讓台灣，也包括國際觀眾喜歡台灣電影。」承諾會繼續說台灣故事。

白潤音獲知主演電影代表台灣角逐奧斯卡，他萌說：「我不用去（美國）嗎？聽到這個消息時正在做餅乾，等我烤好再來好好看新聞。」

此外，《老狐狸》今年4月19日加州AMC戲院小規模放映後，口碑評價不俗，此次代表台灣爭取奧斯卡最佳國際影片入選門票，盼能從各國強片中脫穎而出。

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