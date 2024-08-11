月老，請不要放棄我！邱振哲踩點萬秀孫超夯洗衣店 獻《太陽》助姻緣

邱振哲（左）特別去參加「萬秀孫」張瑞夫舉辦的限定派對。（萬秀洗濯實驗室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手邱振哲的《太陽》，至今在YouTube的點擊已超過4400萬次，他去參加「萬秀孫」張瑞夫的「月老，請不要放棄我！」限定派對，獻唱這首深受喜愛的《太陽》。

邱振哲也談到：「《太陽》這種歌曲，就是在你最低潮最孤單的時候，能夠讓你相信，身邊還有那麼一個人為你發光發熱，默默陪伴，感情路上，你一定可以找到幸福的另一半的。」

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每年七夕萬秀洗衣店都會與台北霞海城隍廟合作公益活動，去年由於秀娥阿嬤離世的關係停辦一年，今年萬秀孫張瑞夫抱著紀念阿嬤的心情，將月老神尊請到年初正式營運的「萬秀洗濯實驗室」駐駕，並加碼舉辦「月老，請不要放棄我！」限定派對。3小時不間斷的華語情歌派對，還邀請到「國語作業簿」靈魂人物MR. DJ SKIN賴皮助攻。

邱振哲（右起）、張瑞夫、DJ賴皮一起出席月老派對。（萬秀洗濯實驗室提供）

昨（10）七夕情人節，邱振哲第一次參加「月老」駐駕的派對，感到相當開心。他表示平常到廟裡拜拜都會趁機向月老求姻緣，但在感情上屬於實戰類型，不會專程去找月老求姻緣，他說：「喜歡一個人就會直接去追求，因為我也相信，你要有動作，月老紅線才簽的起來啊！」

邱振哲也透露，8月20日生日當天會推出新單曲，歷時6年製作的全新專輯也即將和歌迷見面，另透露生日禮物是訂了兩年的腳踏車，直呼：「很期待趕快收到！」

另外萬秀孫張瑞夫則是顛覆大家過往對洗衣店的印象，讓大家在洗衣的同時還能喝咖啡、看展覽和演出，新穎的概念吸引許多人駐足停留，體驗不同洗衣模式，近來更有不少外國遊客在旅遊期間，專程跑到洗衣店自助洗衣。

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