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陳為民兒子吸毒被抓！「離台4年」 無悔放棄工作：成長只有一次

陳為民上節目分享育兒歷程。（艾迪昇傳播提供）陳為民上節目分享育兒歷程。（艾迪昇傳播提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳為民日前上《單身行不行》，他談起兒子在加拿大讀國中吸食大麻的過往，後來他為了陪伴兒子停止台灣的工作，與兒子待在北京4年，坦言完全不後悔，「成長只有一次，陪不了太久，有一天他就是老婆的了。」言談中流露滿滿父愛。

陳為民不打不罵教育兒子不要碰毒。（翻攝自YT）陳為民不打不罵教育兒子不要碰毒。（翻攝自YT）

節目中，陳為民回想過去兒子在加拿大接觸毒品的情況，當時兒子在校抽大麻，被校長抓到。事隔1個月後，陳為民飛往加拿大，並到學校接兒子，直到吃晚飯才與兒子聊起此事，他將吸毒說得很低級：「抽大麻事下等人的行為，沒有人在玩這個的。」苦勸兒子遠離毒品，透過不打不罵的教育反而讓兒子成功戒掉。

陳為民為陪伴兒子，離台4年。（翻攝自YT）陳為民為陪伴兒子，離台4年。（翻攝自YT）

陳為民表示，自己要當一個知道小孩所有過程的爸爸，透露原本打算讓兒子在台灣讀高中，後來因為他到北京拍戲，兒子便跟著他到北京完成高中學業，父子倆前後在當地待了4年，也因此擱置了台灣的工作，但他不後悔表示：「成長只有一次你知道嗎？陪不了太久，有一天他就是老婆的了，在他還不是老婆的之前，他是我的。」

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