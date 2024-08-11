李恩菲現身成人展！PO與「1女優合照」 網瘋：長一樣啊！

李恩菲因神似新有菜，額外受到網友關注。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩李恩菲擁有一張甜美臉蛋及姣好身材，一雙電眼迷到不少粉絲，她也因神似日本AV女優新有菜受到關注。昨（10）日，李恩菲PO出一張照片，她與新有菜終於合體拍照了，神似的兩人也吸引大批粉絲朝聖。

李恩菲現身成人展，與新有菜合照。（翻攝自IG）

照片中，李恩菲身穿粉色穿粉色的無袖洋裝，格外襯托出甜美氣質；新有菜則身穿主辦單位提供的黑色上衣，搭配淺色的高腰短裙，整體造型俏皮且個性十足。李恩菲在貼文笑虧：「真的跟新有菜合體了。」更大讚新有菜本人：「真的好瘦好美好精緻」。

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貼文一出吸引許多人朝聖，並紛紛在留言區大讚兩人：「菲常像」、「你們是姐妹嗎？」、「終於合體了～」、「是雙胞胎吧！好美好喜歡~~」、「經紀人會不會帶錯回日本拍...」、「天吶天吶好香～」

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