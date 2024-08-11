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小哥哥艾理公開總營收！成人收益「2年存夠頭期」：你也可以

小哥哥艾理透露雖做成人題材，但不會以身試法。（翻攝自IG）小哥哥艾理透露雖做成人題材，但不會以身試法。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅小哥哥艾理頻道風格辛辣大膽，常在街頭訪問有關性生活的相關話題引發關注，至今已擁有74萬訂閱，在網路上享有一定知名度。而近日，他公開了YouTube總收益，話題引起網友熱議。

小哥哥艾理公開總收益。（翻攝自IG）小哥哥艾理公開總收益。（翻攝自IG）

影片中小哥哥艾理亮出YouTube後台數據，總營收大約7萬3美金（約227萬新台幣），累積觀看數高達2億3千萬，但其實2億3千萬觀看數以正常創作者來說，他的收益不會只有7萬3美金，由於小哥哥艾理大多製作與性有關的議題，所以影片大多會被黃標，倘若黃標就會被砍收益。

小哥哥艾理的頻道風格辛辣大膽，多為性生活相關話題。（翻攝自臉書）小哥哥艾理的頻道風格辛辣大膽，多為性生活相關話題。（翻攝自臉書）

此外，小哥哥艾理表示自從開在逢甲商圈的潮流店收攤後，他轉行發展電商，並在2023年積極發展成人社交平台，「這間房子的頭期款就是靠該平台的現金賺出來。」2年賺到買房頭期款，收入相當可觀。雖是專攻成人領域，但他表示不做違法、詐騙之事：「不用做偏的，你也可以買到屬於自己的房子，但是你需要花很多的努力跟時間。」



 

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