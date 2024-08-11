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娛樂 音樂

林芯儀唱一半！大咖男星躲台下被抓包 超傻眼反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕林芯儀生日前夕在EZ5舉辦特別演出，除了歌迷力挺，包括「小胖」林育羣、呂薔、阿布絲等星友相約突擊慶生，特別趕在林芯儀演出前隱身觀眾席，結果因為小胖太醒目，當場被她抓包，笑翻全場的歌迷。

林芯儀（右二）生日前夕上工駐唱，好友阿布絲（右起）、「小胖」林育羣、呂薔驚喜現身。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀（右二）生日前夕上工駐唱，好友阿布絲（右起）、「小胖」林育羣、呂薔驚喜現身。（旺多福多媒體工作室提供）

起初眾人擔心被看穿，特地戴著帽子或是背對舞台，打算在林芯儀唱完最後一首歌後，才送上蛋糕驚喜慶生。沒想到，林芯儀演唱完第一首歌後，隨即瞄到台下熟悉身影，對著台下好奇問道：「咦！不會吧？台下那位朋友不會是『小胖』林育羣吧？」

林芯儀分享生日願望。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀分享生日願望。（旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀生日前夕開唱，小胖驚喜現身慶祝。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀生日前夕開唱，小胖驚喜現身慶祝。（旺多福多媒體工作室提供）

被林芯儀當場識破的小胖哭笑不得，傻眼笑回：「天啊，我都忍住沒轉頭耶，連背影都那麼好認嗎？」隨後小胖捧著蛋糕上台，樂隊也出場伴奏，林芯儀開心表示：「哇，這可是第一次有朋友上台有出場音樂耶。」不忘分享生日願望，「希望現場所有的朋友平安健康賺大錢！」

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