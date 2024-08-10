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娛樂 最新消息

宇多田光哽咽哭了！6度鞠躬謝台粉：抱歉讓大家等25年

宇多田光首度來台。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天后宇多田光今天（10日）在台北小巨蛋開唱，吸引1.1萬人進場朝聖，這是她出道25年來首次來台，她希望25週年能與粉絲一起過，「抱歉讓大家等了25年，我從來沒來過，也沒宣傳過，但大家都這麼支持我⋯」說完語帶哽咽的宇多田光，獲得掌聲。

宇多田光在下半場換穿彩色服裝，連她自己都驚呼「這身還真厲害」，她表示這是她出道25年巡迴演出，雖然自己並沒有來過台北，不過一直感受到大家的支持，她非常感謝大家的應援，直呼真的是很amazing。

宇多田光帶來各式曲風的歌曲，讓歌迷沉醉在她的歌聲當中。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

她一度俏皮地與粉絲閒話家常，詢問大家有什麼推薦的美食是離開前一定要吃的？台下聲音四起，她聽到珍珠奶茶、小籠包，承諾離開前會去好好享用。宇多田光詢問粉絲：「大家肚子餓嗎？但我因為大家的熱情都飽了呢！」

她在演唱會尾聲帶來《福音戰士新劇場版：終》的主題曲《One Last Kiss》，以及日劇《最愛》的主題曲《為你著迷》，依舊讓大家起雞皮疙瘩。安可則帶來《Electricity》、《Automatic》，尤其《Automatic》舞台上放的沙發，更是重現MV的經典畫面，勾起許多人的回憶殺。

宇多田光首度來台，感動謝台粉。（大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供，cherry chill will.攝影）

宇多田光幾乎全程都以中文發言，包括「下一首歌」、「一起嗨吧」等等，就連最後介紹樂手都用中文，因此自稱是「主唱宇多田光」，誠意十足，最後更以6度90度鞠躬感謝歌迷，以英文請全場歌迷為工作人員鼓掌，全場掌聲讓宇多田光也感動不已，更準備小抄喊「平安回家喔」。

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