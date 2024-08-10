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娛樂 最新消息

《魷魚遊戲》李政宰爆詐欺！遭控「奪取經營權」 本人回應了

李政宰憑藉出演《魷魚遊戲》，名氣再創高峰。（Netflix提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星李政宰拍過過多部影劇，得到的獎項更是不計其數，出演影集《魷魚遊戲》後，名氣再創高峰。不料，近日傳出他奪取電視劇製作公司「來夢來人」的經營權被告詐欺，消息一出掀起各界議論。

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據韓媒《newdaily》報導，來夢來人老闆金東來控訴，李政宰與WYSIWYG Studio前老闆朴仁奎企圖搶奪經營權，以「李政宰的人脈可對公司有幫助，吸引美國娛樂公司投資」為由，欺騙金東來轉讓股份，事後卻未履行約定義務，目前已提告詐欺。

對此，李政宰回覆了，表示「完全不是事實，只是單方面說法」，反指控：金東來反對我和演員鄭雨盛參與來夢來人的經營，甚至無視臨時股東大會出席要求，現已提出損害賠償。」並強調未來將會以客觀資料和證據進行佐證，並已提出了誣告進行反制。

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