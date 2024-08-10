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娛樂 最新消息

罹子宮頸癌前病變！楊晨熙急開刀 「術後病況」全說了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊晨熙去年宣布嫁給圈外男友，並在今年4月生下女兒「小龍女」，婚姻生活相當幸福。怎料，她昨日證實罹患子宮頸癌前病變，並在8日緊急手術切除。

楊晨熙突上傳住院圖，讓許多網友相當擔心。（翻攝自IG）

楊晨熙8日在社群上發文：「一早的手術～剛好是88節動手術，還挺幽默。一早的手術～剛好是88節動手術還挺幽默，一切順利就是我爸和我腦公最好的八八節禮物，畢竟我很重要，哈哈哈哈哈哈，祝大家爸爸節快樂。」讓許多人非常擔心，她則回應：「一切順利。」

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根據《三立新聞網》報導，一開始楊晨熙收到醫院的抹片異常通知，並要他回診，當天醫生表示，她的情況算嚴重，建議手術，否則恐有癌症可能，她與老公討論後一致決定動手術。醫生表示，子宮頸癌沒有絕對病因，對於是否影響生育方面，醫生則坦言流產機率會比較高。而她下周也要再度回診，之後每3個月密集追蹤觀察。

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