短今騎腳踏車遭「機車斜切猛撞」 還原驚悚過程淚曝傷勢

短今騎腳踏車意外遭機車撞上。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊女神「短今」胡馨儀，擁有甜美外貌及姣好身材，累積不少死忠粉喜愛，今（9）突然在社群透露，自己在騎腳踏車時遭機車猛撞上，引起粉絲擔心。

短今還原事發過程。（翻攝自IG）

短今在Threads上發文還原事發狀況，透露當時一台停在路邊的機車準備左切時，駕駛竟將視線放在右邊，絲毫沒有注意左邊路況，導致斜切時直接撞上短今的腳踏車，所幸當時短今反應迅速，立刻腳踩地板穩住腳踏車，雖然沒有發生太大事故，但她仍感到驚險，文末呼籲所有機車騎士注意交通安全。

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貼文曝光後，引起大批粉絲擔心短今的傷勢，「保重啊」、「還好嗎？」、「委屈妳了」、「妳人沒事吧？」不久後她也在留言區報平安，透露自己目前的狀況，「小腹有點痛而已」，並附上一張將腳踏車停好的照片，看見短今沒有大礙，粉絲這才放心不少。

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