子瑜終於SOLO單飛 打破遭JYP冷凍僵局人氣狂飆

TWICE台灣成員周子瑜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢女團TWICE台灣成員周子瑜先前傳出遭JYP冷凍，不過9月6日她的SOLO單飛個人專輯《abouTZU》即將發行，也是繼娜璉、志效之後第三個SOLO出道的成員。預告影片一放在網路就創下1分鐘2331萬觀看次數，人氣之高讓人興奮。

子瑜SOLO單飛個人專輯《abouTZU》9月發行。（翻攝自IG）

子瑜SOLO單飛專輯《abouTZU》刷新TWICE多項紀錄，開放線上預購後，短短20分鐘即刻售罄。另，子瑜社群帳號追蹤人數超過1323萬，也是追蹤人數首位突破千萬的台灣人。周子瑜13歲到韓國發展，經過12年努力，靠著努力和天生的好條件終於成為TWICE門面，並屢屢入圍全球百大面孔榜單，2019年更奪下冠軍。

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子瑜社群帳號追蹤人數超過1323萬。（翻攝自IG）

子瑜2015年在實境節目中揮舞台灣國旗飽受爭議，在JYP要求下委屈巴巴的錄下道歉影片，讓全球粉絲感到不滿與不捨。在TWICE當中子瑜經常「被消失」，連私下交友也受到限制，這次單飛不但代表粉絲的支持終於撼動JYP，也證明她受歡迎的程度。

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