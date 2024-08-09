晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

子瑜終於SOLO單飛 打破遭JYP冷凍僵局人氣狂飆

TWICE台灣成員周子瑜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢女團TWICE台灣成員周子瑜先前傳出遭JYP冷凍，不過9月6日她的SOLO單飛個人專輯《abouTZU》即將發行，也是繼娜璉、志效之後第三個SOLO出道的成員。預告影片一放在網路就創下1分鐘2331萬觀看次數，人氣之高讓人興奮。

子瑜SOLO單飛個人專輯《abouTZU》9月發行。（翻攝自IG）

子瑜SOLO單飛專輯《abouTZU》刷新TWICE多項紀錄，開放線上預購後，短短20分鐘即刻售罄。另，子瑜社群帳號追蹤人數超過1323萬，也是追蹤人數首位突破千萬的台灣人。周子瑜13歲到韓國發展，經過12年努力，靠著努力和天生的好條件終於成為TWICE門面，並屢屢入圍全球百大面孔榜單，2019年更奪下冠軍。

子瑜社群帳號追蹤人數超過1323萬。（翻攝自IG）

子瑜2015年在實境節目中揮舞台灣國旗飽受爭議，在JYP要求下委屈巴巴的錄下道歉影片，讓全球粉絲感到不滿與不捨。在TWICE當中子瑜經常「被消失」，連私下交友也受到限制，這次單飛不但代表粉絲的支持終於撼動JYP，也證明她受歡迎的程度。

在 Instagram 查看這則貼文

TWICE（@twicetagram）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中