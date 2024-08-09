盧貝松助攻力薦在台拍片！《台北追緝令》12條道路管制創新紀錄

《台北追緝令》場景涵蓋整個大台北，在各公單位支持之下，申請協拍項目高達99項。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由億萬票房名導盧貝松監製、台裔美籍導演黃嘉智執導新片《台北追緝令》，原定以香港作為故事背景，但因資金規劃變動，在盧貝松力薦下，促使導演黃嘉智在去年2月動身來台灣勘景14天，並在實際走訪各個城市之後，驚豔於台灣的美麗與多樣，決定立刻改寫劇本。

導演黃嘉智來台為《台北追緝令》勘景後大為驚艷，決定立刻改寫劇本。（采昌提供）

本片場景涵蓋整個大台北，並獲得台北市政府、台北市文化局、台北市文化基金會，以及台北市電影委員會等各公單位支持，申請協拍的項目高達99項，甚至因為有大量飛車追逐場面，所以申請了12條道路管制拍攝，刷新在台北拍攝電影，申請最多道路管制的新高紀錄。

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該片由《玩命關頭6》路克伊凡斯、影后桂綸鎂、「韓哥」姜成鎬、楊明偉攜手主演，盧貝松過去因為來台拍攝《露西》對台灣留下深刻印象，美好的拍片經歷更讓他主動向導演黃嘉智大力推薦：「我在台灣度過了一段愉快的時光，他們非常熱情。你去看看吧，探索整個台灣。」讓黃嘉智深受啟發。

由於導演黃嘉智的父母親來自嘉義，過去他也曾跟隨家人返台探親，這次透過場勘深入走訪台灣各地之後，他也為之驚艷大讚：「這是我第一次實際看見台灣的一切，這是個非常適合拍攝的美麗之地，如此有電影感，如此多樣化。你先是在大型市區，但20分鐘後又能到有瀑布的山林之中，真是令人驚艷！」這也讓他立刻決定將背景設定在台北，重新改寫劇本。

值得一提的是，劇組因為需要拍攝跑車追逐及撞車翻覆等情節，連續五晚在自強隧道單向調撥拍攝，申請難度最高，法國特技指導須於路面固定車用三角跳台；經過台北市電影委員會偕同劇組與新工處等相關單位，召開兩次跨局處會議，協調每夜的管制時間、安全且可行性作業方案，以及確保事後不影響車輛安全通行等事宜，最終順利拍攝，並由新工處委外配合的廠商完成道路舖面場復作業。

拍攝期間影委會除了參與製作協拍，也提供演職員、後製等協助，並結合民間資源給予的器材、後製科技技術上的支援，後續也將在電影宣傳期協助上映宣傳等活動。《台北追緝令》將於9月25日在台上映。

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