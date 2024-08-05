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黃安砲轟巴黎奧運 爆粗口：洋鬼子假文明欺負人

黃安目前定居中國福建省福州市，一早發文大聊巴黎奧運。（翻攝自微博）黃安目前定居中國福建省福州市，一早發文大聊巴黎奧運。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣黃金羽球男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以3局擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，全台沸騰，長期舔中的藝人黃安卻砲轟巴黎奧運表達心中不滿。

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黃安今（5）日一早在微博發文爆粗口：「看這次巴黎奧運，簡直就是在看反法西斯鬥爭！洋鬼子法西斯眼裡只有利益、權力，客人是用來欺負的，只有你比它更強大的時候，洋鬼子才會假裝文明客套。」

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發文中，黃安還提及中國網球女子選手鄭欽文爆冷奪下奧運女網金牌，對手維基奇一度氣到摔拍，亞軍、季軍也不願接受中國媒體訪問，更說跳水女將全紅嬋與陳芋汐女子雙人10米跳水決賽奪金，「英國佬趁亂扯走中國國旗丟地上，結果被僑胞留學生發現，當場要說法，英國佬落荒而逃。」

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