二連霸戰勝中國！麟洋配勇奪本屆「台灣首金」 眾星激動看到哭

李洋（左）、王齊麟在巴黎奧運奪下羽球男雙金牌。（特派記者陳志曲攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟與李洋連兩屆殺進金牌戰，昨（4日）在巴黎奧運金牌戰交手世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，最終擊敗中國組合，為台灣奪下第一面金牌。「麟洋配」捷報傳出振奮台灣民心，演藝圈眾星也相當關心戰果，紛紛激動發聲向王齊麟、李洋道賀，更感動到流下開心的淚水。

王齊麟、李洋在巴黎奧運男雙金牌戰中，6度交手中國組合梁偉鏗、王昶，最終為台灣勇奪首面金牌，更成為史上首對在奧運完成2連霸的男雙組合。演藝圈眾星也忍不住激動情緒發聲祝賀，「台灣最美歐巴桑」陳美鳳開心直呼：「金牌～太開心惹！麟洋太神了，得金牌！得金牌！得金牌！尖叫聲～」亮哲也致謝說道：「謝謝麟洋！謝謝我活在有你們的時代！」國師唐綺陽更興奮直喊：「乾，贏了！看得胃痛，一個太陽獅子一個月亮獅子，完全是大賽型選手，台灣讚啦！」

請繼續往下閱讀...

「台語金曲歌后」詹雅雯連日來也相當關心戰果，獲知「麟洋配」摘金後激動表示：「狂賀！狂賀！太帥太帥太帥了！李洋、王齊麟你們太帥了，太猛了，台灣之光！太開心了，太開心了，實實在在的實力，全世界都看到了，台灣耶耶耶！」何以奇則坦言看到哭，「我就在很俗仔的開開關關螢幕中，盼到了歡呼聲！先哭一波，麟洋配好威，好感動哇，然後聽住在對面的朋友說『訊號源直接切掉了』」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法