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娛樂 音樂

胡瓜自爆變性幫李翊君洗澡！ 驚人內幕全說了

胡瓜（左）、李翊君。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」一連兩天在高流熱唱，「金曲歌王」洪榮宏二度登藍寶石獻唱，主持人胡瓜「亂入」反串「媽媽」，掀起了回憶殺，扮女裝扮上癮的胡瓜，還在李翊君演唱時二度亂入舞台，自稱「阿姨」的他開玩笑對李翊君說：「我從小就幫你洗澡洗到八歲，你都忘記我了！」

胡瓜（左）、洪榮宏。（高雄流行音樂中心提供）

洪榮宏這次登上藍寶石，挑了過去比較少唱的歌曲，包括《我是男子漢》、《見面三分情》、《愛的小路》等，唱到《媽媽是歌星》時，胡瓜突然亂入獻花，自稱是洪榮宏「媽媽」的他說：「媽媽最近練身體練得很好，變得很壯，要去參加奧運比賽了！」最後更熊抱洪榮宏，台下歌迷笑成一團。洪榮宏透露當年胡瓜反串與自己搭檔演「母子」轟動秀場，因此特別把這段「母子情」畫面原汁原味重現。

胡瓜（左）、李翊君（中）。（高雄流行音樂中心提供）

李翊君則以《苦海女神龍》開場，掀起全場共鳴，又接連帶來經典台語及老歌組曲，觀眾聽到欲罷不能，還讓許多長輩粉絲出場獻花，結果在粉絲群中驚見一位「阿姨」粉絲，結果近一看竟又是胡瓜扮成女裝，胡瓜打趣稱：「李翊君的媽媽是我的阿姨。」李翊君馬上否認：「我不認識他！」胡瓜卻接話：「我幫妳洗澡洗到八歲，妳怎麼忘記了，可能跌倒頭摔壞了！」讓李翊君笑歪，忍不住回虧：「你突然轉過頭來我嚇一跳，真的好醜。」

李翊君還在現場唱了一段自己在抖音上重新爆紅的《諾言》，並在胡瓜力拱下穿著高跟鞋，跟主持群大跳E16蹲，配合度超高。

李翊君（中）挑戰E16蹲。（高雄流行音樂中心提供）

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