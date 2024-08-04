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呂秋遠怒批JK羅琳 「以錯誤資訊做不當連結」

「台灣拳后」林郁婷遭JK羅琳（J.K. Rowling）國際公審，賽後又被外媒追問性別議題。（本報資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷遠征巴黎奧運，無端被炒作性別議題，《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）更轉發相關報導引發爭議，讓知名律師呂秋遠發長文怒批JK羅琳以錯誤資訊做不當連結。

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呂秋遠認為，這種無謂的憤怒與正義感，對於體壇上的性別認定沒有任何幫助，他更表示，這只會讓追隨羅琳但不明就理的人，懷疑比賽的公信力，或者是其他覺得自己可能落敗的拳擊選手，拿這些藉口來做文章。

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透過臉書發文，呂秋遠堅信每個人的自我認同，當然包括性別，都應該要被尊重，奧運已經盡量考慮到時代的變化、自我認同與比賽公平性，「羅琳反對跨性別者的某些意見，我們尊重，但是林郁婷不是，她的打擊錯誤，讓許多人受傷，還自以為替了誰發聲，但實際上，不就是以錯誤的資訊，做不當的連結，赤裸裸的歧視與傷害在奧運殿堂上奮戰的林郁婷們嗎？」

呂秋遠臉書全文

J.K.羅琳從2020年開始，就開始關心跨性別議題，她認為，性別的認定，應該要以生理性別來作為區別，至於跨性別，她反對把男跨女的第三性視為女性，也不同意讓跨性別女性與生理女性一樣，可以進入僅限女性的空間。她更反對為了未成年人做性別轉換。
她的主張對於愛瑪華森、丹尼爾來說，幾乎不能想像。因為他們兩個人對於跨性別的支持，是不遺餘力的。因此，羅琳跟兩位她曾經最愛的演員，開始有了激烈的爭論。愛瑪華森曾經演過妙麗，丹尼爾曾經演過哈利波特，這兩位可以說是因為羅琳而走紅，也讓哈利波特的小說形象活生生的在螢幕中展現，他們之間關於跨性別議題的不同意見，最後讓他們分道揚鑣，甚至羅琳還說出：「我不會原諒他們」的重話。
為什麼？羅琳的重點擺在未成年人在沒有深思熟慮下的性轉換，還有成年人性轉換之後後悔的心情，因為這是不可逆的。她也在意某些女性不願意與性別轉換者共處於某些隱私空間，例如共用廁所、更衣室。
那麼，愛瑪華森與丹尼爾有沒有道理？當然有。他們在意的是性別轉換者的權利。每個人都有自我認同的權利，也可以決定選擇自己的性別。至於跨性別者對於其他人「造成的困擾」，抱歉，那是他們自己要去克服的。畢竟，這些人並沒有傷害任何人，為什麼不能主張他們的性別認同？
如果我們可以理解兩者之間的差異，大概就可以知道為何羅琳要在這場奧運當中說出這些話。因為她誤以為，林郁婷等人根本就是男性，可能就是因為年幼的時候就已經性別轉換，或是為了拳擊運動，所以做了性別轉換。在她眼裡，這就是一種不公平的競賽，等同於男性挾其優勢，在運動場上公然的攻擊女性。
她的誤解從何而來呢？這就要從國際拳擊總會開始。這個總會在去年取消了阿爾及利亞選手海莉芙（Imane Khelif）與林郁婷參與世界錦標賽的資格，原因在於他們對這兩人做了性別檢測，而且認為他們「沒有通過」。至於到底「不通過」什麼樣的檢測，國際拳擊總會基於個人隱私不願意說。只是這種「不通過檢測，但原因不能說」，就加深了許多人的疑慮，認為是性別認定有問題，才不願意說。羅琳，就是基於上述說法，誤以為他們就是男性，只是偽裝成女性，在拳擊場上痛毆其他女性。
這種誤解，當然要怪國際拳擊總會。這時候很多人就會翻找這個組織的黑歷史，認為這個組織就是被俄羅斯把持，反正俄羅斯形象不好。而且，這個組織已經被國際奧委會除名，東京奧運的拳擊項目，甚至是奧委會由直接接管，這種黑組織的認定，無須理會，不是嗎？
然而，這個組織之所以被除名，主要原因是財務不透明、組織治理很差，並不是因為性別認定有問題。畢竟，拳擊總會的主席是俄羅斯人，經費又都來自俄羅斯的資金，如果組織治理又有重大財務不透明的狀況，當然可以撤銷承認。只是，並不是因為他們對於性別認定有問題才撤銷承認。基本上一碼歸一碼，不能這樣就認定他們的性別檢測毫無道理，是吧？
可惜，還真的毫無道理。事實上，國際奧委會，自從增設女子項目以後，就致力於防制這種情況。在1968年以前，國際奧委會以一種非常羞辱人的方式進行性別檢測，就是讓選手在醫生面前赤身裸體，醫生以肉眼判斷，從選手的生殖器官去認定性別。1968年以後，奧委會改變了新的方式，以檢查性染色體的方式，確認選手性別。但是，這個方法又出了問題，因為有個波蘭選手，她的抽血檢驗裡，竟然出現同時有XX與YY兩種混合的性染色體。而且，有些罕見疾病也可能影響到檢測的準確結果。
有鑑於此，國際奧委會在2003年採用了新決議，讓跨性別人士要接受整型外科手術，以及兩年的賀爾蒙療程，再通過性別檢測，才可以參賽。2005年把生殖器整型改成非強制性，但仍然要接受檢測。可是，這種方式仍然引起很大的爭議，所以最後奧委會決定，選手的性別與年齡，取決於護照上的資料。換言之，只要護照上能顯示她是女性，她就能參加女子競賽。例如，阿爾及利亞根本禁止變更性別，所以阿爾及利亞的選手，根據身份證上顯示是女性，那就是女性。
為什麼？因為性別在出生時就會被認定，沒有人，在出生時就會知道，未來會是奧運選手，所以為了二十年後的參賽，故意把性別更換成女性。就像是林郁婷，她也是因為家暴，想要保護媽媽，才會參加拳擊訓練，她被認定為女生時，可不知道自己將來會去奧運比賽。所以，只要成長過程中從來沒有性別轉換手術，那就會是女性，以避免生化檢測帶來的疑慮。畢竟生化檢測並不是永遠正確的，但是一個國家的出生認定，卻不是為了奧運而存在。
所以，國際拳擊總會採用的方式，是之前的老方法，國際奧委會早就已經摒除這種有爭議的方式。其實，林郁婷在這件事之後，自費進行檢測，而且為了避免爭議，隨身帶著檢測證明。然而國際總會使用的方式，基於隱私，不願意公布到底是哪種方式，而是簡單暴力的剝奪參賽權，當羅琳看到國際拳擊總會所謂的生化檢測，才會引起她憤怒的關注。
但是，這種無謂的憤怒與正義感，對於體壇上的性別認定有幫助嗎？
完全沒有，只會讓追隨羅琳但不明就理的人，懷疑比賽的公信力，或者是其他覺得自己可能落敗的拳擊選手，拿這些藉口來做文章。我認為，每個人的自我認同，當然包括性別，都應該要被尊重，奧運已經盡量考慮到時代的變化、自我認同與比賽公平性。羅琳反對跨性別者的某些意見，我們尊重，但是林郁婷不是，她的打擊錯誤，讓許多人受傷，還自以為替了誰發聲，但實際上，不就是以錯誤的資訊，做不當的連結，赤裸裸的歧視與傷害在奧運殿堂上奮戰的林郁婷們嗎？
郁婷加油！

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