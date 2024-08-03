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娛樂 最新消息

泫雅登大巨蛋超辣！性感晃動屁股蛋 尬舞脫衣猛男3萬人嗨翻

泫雅成為首位登上大巨蛋演出的韓國歌手，勁歌熱舞嗨翻全場。（記者林正堃攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「韓國性感小野馬」泫雅爆出婚訊後首度來台，今天（3日）應中職中信兄弟球團邀請，登上台北大巨蛋獻唱，嗨翻3萬多名球迷，加上卓文萱、方炯鑌等藝人接力開唱，現場宛如KTV。

泫雅在今晚壓軸登場，成為首位登上大巨蛋演出的韓國歌手，身穿一身激似泳裝的黑色連身服裝現身，還率領超過10位男女舞者，泫雅還辣露屁股蛋在球場上扭腰擺臀，性感指數爆表，而男舞者也不遑多讓，當場撕開白色背心露出健壯身材，相當養眼。

泫雅辣露屁股蛋，讓人眼睛不知道放哪裡。（記者林正堃攝）

泫雅與猛男尬舞，掀起尖叫聲。（記者林正堃攝）

她以《Q&A》開場，演出後以中文打招呼，並表示「我很久沒來，真的很想念大家，能夠在這麼好的場地跟大家見面，覺得非常榮幸！我今天會帶來美好的表演給大家看。」她還俏皮地用中文說出「下一個舞台」，介紹下一首歌曲。緊接著《Red》、《I’m not cool》、《Lip & Hip》，泫雅還一度騎著猛男身上，十分火辣，最後的《Bubble pop》更掀起全場大合唱，全場一起pop pop！

卓文萱活力四射，帶來夯曲《不要不要》以及新歌《你超啤的》，還要大家一起唱出歌詞「TI TI TI TIPSY」。至於方炯鑌帶來一首又一首個情歌，包括《Nothing's gonna change my love for you》，還有張惠妹的《剪愛》，當然最後一首歌一如大家所預料，正是KTV神曲《壞人》，方炯鑌笑說多虧大家很愛唱這首歌，讓這首歌更紅了，果然副歌「你是好人」一出來，全場大合唱陷入回憶殺當中。

「晚安大小姐」的Tanaka驚喜出現在球場，讓全場嚇了一大跳。（記者林正堃攝）

有趣的是，以《晚安大小姐》一曲爆紅的韓國團體「ASMRZ」，成員Tanaka驚喜出現在看台，與韓籍啦啦隊員邊荷律、李丹妃一起「呀勒呀勒」，讓全場球迷又驚又喜，紛紛拿出相機拍下這一瞬間，畢竟穿著執事服的「晚安大小姐」實在與球場很不搭，但仍然逗得球迷哈哈大笑，今天簡直值回票價。

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