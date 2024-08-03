胡瓜驚爆黑道恐嚇吃子彈 大哥8把手槍塞進前妻口袋

「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」連兩天在高流登場。（高流提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕綜藝天王胡瓜厲害了，他使出40年畢生絕學「復活」藍寶石秀場，今、明兩天在高流舉辦「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，他率領子弟兵歐漢聲、賴慧如一起主持，回憶當年在秀場趕場的回憶，曾遇過黑道恐嚇要吃子彈，出入都得靠警察保護。

胡瓜回憶以前趕場時光，走紅後許多餐廳都在搶人，他就接到恐嚇電話要他吃子彈，受訪談到：「當下我們就報警了，作秀都要有警察護送，就是從台中到高雄趕場，都要有人保護。」

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胡瓜、歐漢聲主持「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」，訪問台語歌王阿吉仔。（高流提供）

胡瓜話還沒說完，歐漢聲就傻眼笑說：「那今天我們要穿防彈衣嗎？今天會不會有老客人。」

胡瓜隨後解釋，「我知道當時就是恐嚇多過於實際，可是還是要備案，警察知道也很怕出事，其實那時候，我們自己的經紀人都算是實力雄厚。」透露也有黑道背景，「時常上廁所，就突然掉了兩把槍下來。」

胡瓜加碼分享，當年在秀場的往事，曾跟黑道大哥在舞廳續攤遇到警察臨檢，大哥情急之下，直接將8把手槍塞在老婆（前妻秀秀）的口袋，讓大家全傻了眼。

2024藍寶石大歌廳今年把最強金曲綜藝之夜搬上高流舞台，首日卡司包括余天、余祥銓、黃西田、阿吉仔、邵大倫、曾心梅、秀蘭瑪雅、向蕙玲接力開唱。

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