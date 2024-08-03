王彩樺嗨跳《保庇》帶女兒大秀舞技！白冰冰驚喊：妳可以退休了

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰與陽帆主持民視《超級冰冰Show》，王彩樺與女兒黃于庭及饒舌歌手屁孩一起合作，把最華麗的表演搬進節目當中。王彩樺也表演自己的招牌歌曲《保庇》，將氣氛HIGH到最高點，而黃于庭純熟又力道十足的舞蹈，讓眾人驚艷不已，白冰冰甚至脫口而出「彩樺妳可以退休了，後繼有人」。

王彩樺（右）帶女兒黃于庭到《超級冰冰Show》演出。（民視提供）

王彩樺看到伴舞的舞者竟然感動到飆淚下跪，原來後面穿著三太子的是歌手楊哲、陳思瑋以及台一線的東諺、阿玟，還有Give me five的人偶裝，讓王彩樺說真的非常不好意思，辛苦大家了。

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王彩樺透露這一次很開心可以帶女兒黃于庭一起上節目，看到女兒為了節目認真練舞，也享受在舞台上，真的很感動，有一種幸福的感覺。因為舞台就是她生命中非常重要的一部分，希望女兒也可以在這舞台發光發亮。

白冰冰（右）大讚黃于庭（左）跳舞精湛，王彩樺可以退休了。（民視提供）

這一次屁孩也為了跟天后王彩樺一起合唱「熱線你和我」，加入自己創作rap，屁孩透露自己把前輩王彩樺的經歷一起寫進歌曲當中，用這種方式致敬，而表演當下也把王彩樺逗得笑到差點NG，站都站不住腳。王彩樺說這一次來上節目雖然錄影時間很長，但坐在旁邊看大家車輪戰的演唱，好過癮，搖滾區聽歌手唱歌，太快樂了。

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