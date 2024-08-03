SF9朱豪驚訝柳太陽身材養眼！自稱SEXY GUY：讓妳回不了家

朱豪要大家快來投資他。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男團SF9的成員朱豪在明天（4日）下午2點、晚上6點於花漾展演空間開唱，他的活動名稱為「股東大會」，朱豪特別以中文向粉絲喊話投資，「買進朱豪、成為富豪！」強調如果入股，「比起賺錢，我更能保障你們的幸福笑容。」

朱豪表示只要來台灣就一定要吃雞排，此次希望能夠到夜市逛一逛，他受訪時身穿帥氣的透視背心，笑說上網發現台灣天氣很熱，特別穿了這身帥氣的服裝，更自稱是「SEXY GUY」，希望大家會喜歡。

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SF9柳太陽在預告中的好身材，讓朱豪也驚呆。（翻攝自YouTube）

日前SF9釋出《Don’t Worry, Be Happy》的預告，成員輝映、柳太陽展現六塊腹肌的超好身材，朱豪表示自己被他們的身材嚇到，「尤其是太陽，什麼時候練成這樣的？」記者追問那「SEXY GUY」的身材如何？朱豪笑說：「我也可以！但如果現在給你們看了，你們會回不了家！」

不過朱豪坦言，自己比較不愛運動，成員的健身訓練都比較高強度，自己也不會與成員一起，而澯熙也是不怎麼動的隊友，虧他「他都在睡覺」。

朱豪自稱是SEXY GUY。（記者王文麟攝）

他透露自己很喜歡周杰倫，電影《功夫灌籃》已經看了超過20次，3年前也曾經翻唱過周杰倫的《爺爺泡的茶》，本來這次在見面會上也想準備這首歌給粉絲，不過他害羞地說「但是我歌詞背不起來…」，笑翻眾人。隻身來台的他，坦言成員不在身邊有些孤單，但成員們都知道台灣演唱會的事，紛紛為他加油打氣。

朱豪擁有兩隻貓咪，同樣擁有高人氣，被問到會不會嫉妒貓咪比他紅？朱豪笑說，現在粉絲送來的禮物，有80%是要送給貓咪的，但這些禮物當中有很多他並不知道、但卻需要的東西，讓他相當感謝。

被問到家中地位貓咪是不是比較高？朱豪反應很快笑說：「我是住在貓的家！」意指貓咪才是主人。被問到出國會不會想貓咪？他搖搖頭說不會，因為有時候也要出去放風一下。

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