味全龍啦啦隊配音小龍女！小映純白洋裝200名粉絲驚豔

小映以一身純白小洋裝造型俏麗亮相，讓現場200名大小粉絲驚艷，與《熊貓大冒險》可愛的角色人偶「小熊貓胖寶」站在一起，更是可愛度爆表。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動畫片《熊貓大冒險》1日於台北京站威秀影城舉辦首映會，為國語版角色小龍女潔龍配音的啦啦隊女神廖小映也來到現場與觀眾同樂。小映以一身純白小洋裝造型俏麗亮相，讓現場200名大小粉絲驚艷不已，與可愛的電影角色人偶「小熊貓胖寶」站在一起，更是可愛度爆表。

小映為《熊貓大冒險》中的小龍女配音。（天馬行空提供）

首映會上，小映除了表示，見到自己首次參與的配音作品即將正式上映相當開心，也回憶起當時首次進錄音室配音時的緊張心情，坦言當時因為有點小感冒一開始狀態不太好，但在聲音指導老師的鼓勵下一步步漸入佳境。小映表示：「記得當時得到老師讚美做得很好時非常開心呢！」

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對於自己演繹的角色小龍女潔龍，一個渴望得到爸爸肯定，卻仍不時懷疑自己的小女孩角色，小映表示，最困難的地方在於模擬各種動物的笑聲以及喜怒哀樂呈現，小映：「一場潔龍對將遠行的爸爸鬧脾氣的戲，我一開始讀對白時用自己的方式詮釋生氣都被老師說太兇，試了好幾次才找到小女孩該有的小脾氣！」

《熊貓大冒險》在8月9日上映。

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