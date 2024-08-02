范范街頭開唱解鎖第一次 驚見八點檔男神陳謙文

「范范」范庭瑜。（范特西工作室提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕林曉培、陳謙文、田亞霍、郭家瑋、「范范」范庭瑜等11組實力唱將攜手開唱，一連2天輪番獻聲，參加在誠品生活松菸舉辦的「夏日熱soul祭」Soul What音樂舞台大聲說活動。

林曉培。（JSJ杰思國際娛樂提供）



林曉培選唱情歌《心動》、《她的眼淚》，開心表示：「可以走入人群是很開心的，跟大家互動，甚至小朋友聽了都很開心，就覺得當歌手真的很幸福。」至於歌迷關心的演唱會進度？她賣關子表示：「10月密切注意。」

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許久沒有公開演出的范范，帶來《My Way》、《愛我像愛你自己》等歌曲，他特別走下舞台與粉絲近距離互動，更解鎖了人生第一次，「真的是第一次邊演出邊跟狗狗玩，非常特別的經驗。」

田亞霍則在第二天登場，老婆大人特地帶著2個兒子欣賞演出，當唱到招牌歌曲《打勾勾》時，田亞霍抱起兒子與觀眾互動，兒子相當乖巧，全程不哭不鬧，瞬間融化滿場觀眾。

林曉培。（JSJ杰思國際娛樂提供）



平常忙著拍戲的八點檔男神陳謙文，帶著新歌和歌迷相見歡，唱到全身濕透也大喊值得，他首唱為三立戲劇《天道》演唱的單曲《相愛有影》，開心表示：「在教大家唱的時候，大家一聽一學就會唱，我覺得非常感動欸，大家一起唱的感覺非常好。」

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