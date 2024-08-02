七夕倒數！U:NUS濕身不藏了 驚喜搶先公開
U:NUS下個禮拜將在台中開唱。（滾石唱片提供）
〔記者陽昕翰、實習記者王宜柔／台北報導〕男團U:NUS下週六在台中戶外圓滿劇場舉辦「WELCOME TO THE A-TOWN」七夕限定場演唱會，邀請歌迷共度浪漫情人節，演唱會前驚喜推出了新歌《只剩幾分鐘》，傳達珍惜眼前人事物的訊息。
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U:NUS推出新歌《只剩幾分鐘》。（滾石唱片提供）
這首新歌的創作靈感來自夢境，高胥崴表示：「我那陣子剛好夢到難過的情境，就跟團員分享，結果大家都很有感覺，所以想寫出一首可以闡述這樣心情的歌。」
高有翔再次升格導演執導MV，搶先預告「這次MV會有你看了一定會哭的場景，從monitor看我已經快要哭了，但是我有hold住」，也請歌迷期待擔任MV男主角的高胥崴，「他會展現全新不同的演技，一定要看！」
關於本次七夕限定場的驚喜，高胥崴語帶保留說：「你們會看到不同宇宙的我們！」高有翔則是提醒歌迷多帶衣物，並直呼：「小心你們會『濕身』，因為我買了一個很大的水槍。」
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