太驚人！U:NUS團員直擊記錄「高雄閃電奇景」 9萬人讚嘆

U:NUS和李翊君（中）在高雄啤酒節合唱，帶給粉絲驚喜，左一為蔡承祐。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕一連三天的「7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」昨（7）晚落幕，最終日雖然受到暴雨雷電影響被迫中斷近2小時，所幸最後所有表演節目都完成，男團U:NUS也受邀演出，團員蔡承祐在現場用手機拍下像蜘蛛網般的閃電奇景，驚人的大自然現象吸引超過9萬人按讚。

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蔡承祐在高雄拍下的閃電奇觀。（翻攝自Threads）

因為高雄暴雨，U:NUS上台表演時間也比原定晚了兩小時，等待上台空檔，蔡承祐拍到閃電奇觀，他分享影片並談到：「因為啤酒節，這天空我可以說一輩子」，不少藝人也看了他拍的影片，焦凡凡說：「好可怕，感覺天空要裂開了！」宇宙人主唱小玉則說：「讓我想到地球生命誕生之初。」TRASH魁剛也驚嘆：「這輩子從沒看過這種天空。」

蔡承祐拍下的閃電景象引起網友討論。（翻攝自Threads）

除了蜘蛛網般的閃電，天空還出現紫色光芒，由於景象太罕見，網友轉發超過8千次。

昨晚U:NUS除了和李翊君改編合唱《諾言》，團員也準備《100%》、《修理偶》、《霸王別姬》等歌曲。

蔡承祐在高雄拍下閃電奇景，超過九萬人按讚。（翻攝自Threads）

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